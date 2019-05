Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johannes Voggenhuber © APA/HERBERT NEUBAUER

Johannes Voggenhuber ist der älteste Haudegen in der Riege der Spitzenkandidaten zur Europa-Wahl – an Jahren (68), aber auch an politischer Erfahrung: Er ist sogar vier Jahre länger im politischen Geschäft als sein Gegner in der seinerzeit gemeinsamen Heimat, bei den Grünen, das steirische Urgestein Werner Kogler.