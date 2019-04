Am Freitag endete die Frist für Wahlvorschläge. Sieben Parteien treten zur EU-Wahl an. Zwei weibliche Spitzenkandidatinnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Gamon, eine von zwei weiblichen Spitzenkandidatinnen aus Österreich © APA/HERBERT NEUBAUER

Sieben Parteien werden - so weit bisher bekannt - bei der EU-Wahl am Stimmzettel stehen, nur zwei von ihnen werden von einer Frau in die Wahl geführt. Claudia Gamon (NEOS/30 Jahre) und Katerina Anastasiou (KPÖ/35 Jahre) sind zudem die mit Abstand jüngsten Listenersten. Alle anderen sind über 50, zwei über 60 Jahre alt. Drei der sieben Spitzenkandidaten sind oder waren schon im Europaparlament.

Erfahrene Kandidaten

Zu den Kandidaten mit Straßburg-Erfahrung zählen die beiden über 60-Jährigen: ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas (61) ist künftig auch der dienstälteste in der Österreicher-Riege, im Juli feiert er sein 20-Jahres-Jubiläum. JETZT/Initiative 1-Kandidat Johannes Voggenhuber ist mit 68 der älteste Listenerste - und war für die Grünen mehr als 14 Jahre (bis 2009) im Europaparlament. Harald Vilimsky (52) ist Delegationsleiter der FPÖ und führt sie zum zweiten Mal in die Wahl.

Neu dabei sind nicht nur Gamon und Anastasiou. Auch SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder (50) und der Grüne Parteichef Werner Kogler (57) haben ihre Premiere am EU-Parkett - aber schon reichlich parlamentarische Erfahrung in Österreich gesammelt. Der Altersschnitt der sieben (sicher zur Wahl antretenden) Listenersten liegt knapp über 50 Jahren.

Österreich wählt am 26. Mai seine Abgeordneten zum EU-Parlament. Kommt es zum Brexit wird Österreich künftig 19 stellen, sonst bleibt es bei 18 Mandaten.