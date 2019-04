Kommentar"The Nos have it" - die Briten in der Sackgasse

Das sei noch nicht das Ende - so kommentierte der mächtige Sprecher des britischen Unterhauses das Abstimmungsdesasters. Doch Großbritannien steht vor einem Abgrund, und der nächste Schritt droht den Fall ins Bodenlose einzuleiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

John Bercow, Fels in der Brandung - aber selbst er ist im Augenblick ratlos © APA/AFP/-

Solange es gegen Theresa May ging im britischen Parlament, war bei allem Scheitern damit, eine Willensbekundung zu erreichen, die Lust der britischen Parlamentarier am Parlamentarismus zu spüren. Es ist ein Vergnügen, dem leidenschaftlichen Abtausch von Argumenten im British Parliament zu lauschen, wie die Schotten und die Iren, die Zentralisten und die Regionalen, die Vertreter der sozialen Brennpunktviertel und jene der Großgrundbesitzer um ihre Positionen ringen, auch und gerade in Bezug auf Brexit oder Exit vom Brexit.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.