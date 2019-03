Wo ist der Ausgang aus der EU?Jetzt droht ein chaotischer Ausstieg der Briten im April

Und wieder muss Theresa May im Unterhaus eine Ohrfeige einstecken. Großbritannien hat sich im Brexit-Labyrinth verirrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vergeblich warb die britische Premierministerin Theresa May vor den Abgeordneten des Unterhauses in Westminster für ihr Austrittsabkommen mit der Europäischen Union. Jetzt droht dem Vereinigten Königreich die Zeit davonzulaufen © APA/AFP/UK PARLIAMENT/MARK DUFFY

Gestern hätte eigentlich „Brexit-Tag“ sein sollen. Immer wieder hatte Theresa May in den letzten zwei Jahren erklärt, am 29. März 2019 werde sich ihr Land von der EU trennen. Stattdessen entschied die Volksvertretung zum dritten Mal, dass sie von Mays Plänen nichts hält. Auf einer Sondersitzung des Unterhauses stimmten 344 Abgeordnete gegen und 286 für Mays Deal.