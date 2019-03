Warum immer noch nicht klar ist, ob die Einigung zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Lösung des gordischen Brexit-Knotens ist.

Zugeständnisse in letzter Minute

Theresa May und Jean-Claude Juncker bei der mitternächtlichen Pressekonferenz in Straßburg © AP

Rund um Mitternacht, in der Nacht vor der nächsten Abstimmung im britischen Parlament, stieg weißer Rauch auf aus jenen Gemäuern, in denen die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verzweifelt um einen Text rangen, der den Weg frei machen kann für das Brexit-Abkommen.

