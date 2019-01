Facebook

Eine fraktionsübergreifende Gruppe legte in der Nacht auf Dienstag mehrere Anträge vor, um Großbritannien aus dem EU-Nebel zu steuern. Denn der sogenannte Plan B von Premierministerin Theresa May hat keine Klarheit geschaffen, wie ein No Deal zu vermeiden ist. May hat im Gegenteil den Ball ans Parlament zurückgespielt: Die Abgeordneten mögen sich deklarieren, unter welchen Bedingungen sie bereit wären, einem Brexit-Deal zuzustimmen.

Folgende Änderungsanträge wurden eingebracht Änderungsantrag A Der von Labour-Chef Jeremy Corbyn eingebrachte Antrag fordert das Parlament auf, Alternativen zu Mays Plänen in Betracht zu ziehen, um ein Ausscheiden ohne Vertrag zu vermeiden. Als Alternativen genannt werden die Beibehaltung der Zollunion mit der EU sowie ein zweites Referendum. Es gilt als unwahrscheinlich, dass dieser Antrag angenommen wird, da pro-europäische konservative Abgeordnete angedeutet haben, ihn nicht zu unterstützen. Änderungsantrag B Eine Gruppe von Labour-Abgeordneten fordert, die Regierung müsse bei der EU einen Aufschub des Austrittstermins 29. März beantragen, damit eine "Bürgerversammlung" mit 250 Personen gebildet werden könne, die dem Parlament binnen zehn Wochen Vorschläge zum weiteren Vorgehen vorlegen soll. Änderungsantrag C Der vom Labour-Abgeordneten und Vorsitzenden des Brexit-Ausschusses, Hilary Benn, eingebrachte Antrag fordert die Regierung auf, nicht verbindliche Abstimmungen zuzulassen, um zu sehen, welche der folgenden Optionen Mehrheiten bekommen könnten: Erneute Abstimmung über Mays Brexit-Vertrag

Austritt ohne Abkommen am 29. März

Aufforderung an die Regierung, Mays Vertrag neu zu verhandeln

Abhaltung eines zweiten Referendums. Änderungsantrag D Der Antrag von Abgeordneten der Konservativen Partei, der Labour-Partei und der pro-europäischen Liberaldemokraten fordert die Regierung auf, eine Verlängerung des zweijährigen Austrittszeitraums nach Artikel 50 EU-Vertrag zu beantragen. Änderungsantrag E Der von der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper eingebrachte Antrag wird von zahlreichen Parlamentariern der Konservativen unterstützt und gilt daher als chancenreich. Cooper versucht, durch Änderung der Geschäftsordnung das Heft des Handelns in die Hände des Parlaments zu legen. Dazu soll am 5. Februar die Regel aufgehoben werden, dass die Regierungsgeschäfte im Parlament Vorrang haben. Sollte dies die Unterstützung von zehn Abgeordneten aus mindestens vier Fraktionen finden, könnte das Parlament über einen von Cooper vorgelegten Gesetzentwurf befinden, der May eine Frist bis zum 26. Februar setzt, um einen Austrittsvertrags durchs Parlament zu bringen. Sollte die Regierungschefin dies nicht schaffen, würde das Unterhaus über einen Antrag auf Verlängerung des Austrittszeitraums bis zum 31. Dezember 2019 und Aufschub bei der EU abstimmen, um einen ungeordneten Brexit am 29. März zu verhindern. Änderungsantrag F Vorgelegt vom konservativen Abgeordneten Dominic Grieve und ebenfalls mit Erfolgschance, da er von Parlamentariern mehrere Parteien unterstützt wird. Er sieht vor, dass jeweils für einen Tag je Sitzungswoche im Februar und März die Regel außer Kraft gesetzt wird, dass Regierungsgeschäfte im Parlament vorrangig behandelt werden müssen. Damit hätten Abgeordnete die Möglichkeit, eigene Debatten zum Brexit vorzuschlagen.

Die Klärung der Positionen wäre ein Zwischenschritt auf der Suche nach einer in Großbritannien mehrheitsfähigen Lösung. Sobald diese in London vorliegt, dürften Gespräche mit der EU folgen.

Sorge um Backstop

Auch die EU-Kommission sieht in Mays Äußerungen nichts Neues und verlangte rasche Klärung. May hatte über Monate mit der Europäischen Union ein Austrittsabkommen ausgehandelt, das aber vorige Woche im Unterhaus mit breiter Mehrheit abgelehnt wurde. Sie kündigte trotzdem am Montag im Parlament keine neuen Optionen an, sondern bekräftigte ihren Kurs: Sie wolle Einigungschancen in Parlament ausloten und dann erneut mit der EU reden. Dabei geht es vor allem um die in London kritisierte Garantie für eine offene Grenze in Irland, den sogenannten Backstop.

Der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel reichen Mays Ankündigungen offenbar nicht. "Die Bundesregierung erwartet, dass die britische Regierung sich bald auf Vorschläge einigt, die von einer Mehrheit des Unterhauses unterstützt werden", erklärte ein Regierungssprecher.

Keine neuen Angebote zum Brexit

Auch die EU-Kommission, die für alle 27 bleibenden EU-Länder verhandelt, reagierte am Dienstag kühl und machte keine neuen Angebote. "Derzeit haben wir nichts Neues aus Brüssel zu sagen, weil es nichts Neues aus London gibt", sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas und forderte ebenfalls Klarheit über die Absichten Großbritanniens. Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen - und damit auch über den Backstop - schloss er abermals aus.

Allerdings räumte Schinas erstmals öffentlich ein, dass ein Brexit ohne Vertrag unweigerlich sofort zu dem führen würde, was der Backstop verhindern soll: zu einer festen Grenze mit Kontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. "Es ist ziemlich offensichtlich: Man bekommt eine harte Grenze", sagte Schinas. Wie die EU für diesen Fall vorsorgt, ließ er offen.

Angst vor Grenzkontrollen

Grenzkontrollen wollen alle Seiten aus Angst vor einem Wiederaufflammen des blutigen Konflikts in der ehemaligen Bürgerkriegsregion verhindern. Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien solange als Ganzes in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden ist. Brexit-Hardliner befürchten, dass Großbritannien damit auf Dauer eng an die EU gebunden würde.