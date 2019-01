Facebook

Theresa May: Es könnte ein schwarzer Tag für Großbritanniens Premierministerin werden © AP

Die Opposition ist geschlossen gegen den Brexit-Deal mit der EU. Das britische Unterhaus hat mit deutlicher Mehrheit den von Ministerpräsidentin Theresa May mit der EU ausgehandelten Austritts-Plan abgelehnt. 432 Abgeordnete stimmten mit Nein, nur 202 mit Ja.

May gab umgehend bekannt, dass sie dem britischen Parlament die Vertrauensfrage stellen will.

Nachdem drei von vier Abänderungsanträgen zurückgezogen wurden, unter anderem jener der Labour Party, blieb nur noch ein Antrag von Tory-Brexiteers gegen die nordirische Auffanglösung ("Backstop") übrig. Der Antrag wurde vom Konservativen John Baron eingebracht und sieht vor, dass es eine Ausstiegsklausel aus der umstrittenen Garantie für eine offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben muss. Der Antrag wurde allerdings mit den Stimmen der beiden großen Parteien abgelehnt.

Abgestimmt wurde nach einem jahrhundertealten Ritual, indem sich die Abgeordneten durch zwei Türen in die Lobby zurückzogen. Nach dem Votum über den Antrag wird nun die Abstimmung über das Abkommen als solches stattfinden. Beobachter zweifelten nicht daran, dass eine große Mehrheit der Abgeordneten ihn ablehnen wird. May hatte in ihrem Schlussstatement noch einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen, Labour-Abgeordnete zum Überlaufen zu bewegen.