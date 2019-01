Seit dem Nachmittag wird im britischen Unterhaus debattiert. Der Unterhaussprecher will die Abstimmung um 21.00 Uhr starten, das Ergebnis läge kurz danach vor.

Theresa May: Es könnte ein schwarzer Tag für Großbritanniens Premierministerin werden © AP

Die Opposition ist geschlossen gegen den Brexit-Deal mit der EU. Britische Medien rechnen damit, dass Theresa May auch mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten. Dann ist ein sofortiger Rücktritt der "Teflon-Frau" nicht auszuschließen. Damit wäre der Brexit-Zeitplan wohl endgültig über den Haufen geworfen. Labour-Chef Jeremy Corbyn scharrt zudem mit einem Misstrauensantrag in den Startlöchern. Ihm wären am liebsten sofortige Neuwahlen.

Mit dem Ergebnis der Abstimmung über den Brexit-Vertrag ist möglicherweise bereits gegen 21.15 Uhr (MEZ) zu rechnen. Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, teilt mit, dass er zunächst über vier Änderungsanträge abstimmen lassen werde. Da die Abstimmungen um 20.00 Uhr beginnen sollen, könnte das Votum über den Vertrag gegen 21.00 Uhr stattfinden. Das Ergebnis läge dann gegen 21.15 Uhr vor.