In London haben sich die Berichte verdichtet, dass es zu einem Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May von Seiten ihrer eigenen Konservativen Partei kommen wird. Das wäre wohl der Anfang vom Ende einer beherzten Kämpferin für den Brexit, den sie selbst nie wollte.

Sie begann ihre politische Karriere als Abgeordnete im britischen Parlament - dieses Parlament könnte sie jetzt als Premierministerin zu Fall bringen: Theresa May © APA/AFP/PRU/HO

Das nötige Quorum von 48 Stimmen sei wahrscheinlich erreicht, berichtete die BBC am Dienstag unter Berufung auf mehrere Insider, einschließlich hochrangiger Vertreter der Konservativen sowie ein Regierungsmitglied. Graham Brady, der Vorsitzende des für ein Misstrauensvotum zuständigen Parteiausschusses, habe die Parteivorsitzende Theresa May um ein Treffen am Mittwoch gebeten, schrieb die Politikchefin der BBC auf Twitter.