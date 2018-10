Facebook

Theresa May beim EU-Gipfel in Brüssel © AP

Wenige Minuten vor Beginn des EU-Gipfeltreffens in Brüssel – einziges Thema des Abends: Brexit – ließ Ratsvorsitzender Bundeskanzler Sebastian Kurz keine Zweifel mehr aufkommen: „Wenn Sie heute Abend auf einen Durchbruch hoffen, muss ich Sie enttäuschen“, sagte er bei seinem Besuch des von der Steiermark ausgerichteten Nationalfeiertags-Festakts. Nachdem am Sonntag eine greifbar nah scheinende Einigung gescheitert war, wurden in den Stunden vor dem Gipfel die Erwartungen zurückgeschraubt. Theresa May, die laut Drehbuch den EU-27 zunächst einen Bericht über den Stand der Dinge geben sollte, hatte angeblich sogar eine Absage ihrer Teilnahme überlegt, war dann aber doch gekommen. May habe „nicht wirklich substanziell Neues“ präsentiert, sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani wenig später; sie sei aber „relaxter als in Salzburg“ gewesen. Nach ihrem Statement verließ sie die Runde, die ohne sie weiterdiskutierte. Allerdings, so hieß es später aus Ratskreisen, habe sie gesagt, dass Großbritannien „bereit wäre, eine Verlängerung der Übergangsfristen zu überlegen“ – was so deutlich bisher noch nicht formuliert worden war. Optimistisch reagierte Sebastian Kurz, der ebenfalls den Zeitfaktor der Verhandlungen neu definierte: „Ich glaube nicht, dass es eine Frage von Tagen, sondern eher von Wochen und Monaten ist.“

