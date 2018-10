Wenn heute Abend beim EU-Gipfel in Brüssel der Brexit diskutiert wird, dann muss Theresa May deutlich konkreter sein als zuletzt in Salzburg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwere Last: Theresa May soll heute in Brüssel neue Vorschläge liefern © APA/AFP/POOL/HENRY NICHOLLS

Ein zweites Salzburg – das wollen die Staats- und Regierungschefs ganz sicher nicht, wenn sie sich heute Abend in Brüssel zum Oktober-Gipfel treffen. In Salzburg hatten die Gespräche zum Brexit zwar in gelösterer Atmosphäre als davor stattgefunden, Theresa May blieb bei ihrem Statement allerdings Vorschläge schuldig, die für die Rest-EU akzeptabel gewesen wären, was die Sache nicht weiterbrachte, in England aber wütende Attacken der Boulevardpresse gegen die Union auslöste. May ist auch heute zum Beginn des Abendessens eingeladen, um noch einmal Verhandlungspositionen auf den Tisch zu legen – dann muss sie das Bankett aber verlassen und die EU-27 bleiben mit dem Problem zurück.