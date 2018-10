Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbert Kickl: Keine andere Möglichkeit © APA/ROLAND SCHLAGER

"Österreich ist sich durchaus bewusst, dass Binnengrenzkontrollen nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollen, sieht jedoch in der gegenwärtigen Lage und nach Analyse der Entwicklungen keine andere Möglichkeit.“ Ein Brief mit diesen Worten erreichte gestern alle maßgeblichen Stellen in Brüssel. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat entschieden, die Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu Slowenien und zu Ungarn um weitere sechs Monate zu verlänger, Zusätzlich, so heißt es, behalte er sich vor, bis zum Ende der österreichischen Ratspräsidentschaft, also bis Jahreswechsel, Binnengrenzkontrollen „anlassbezogen, temporär, punktuell und selektiv“ zu allen Nachbarstaaten durchzuführen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.