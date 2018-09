Facebook

Großaufgebot an Polizei beim EU-Gipfel © (c) APA/FRANZ NEUMAYR (FRANZ NEUMAYR)

Die EU wird am 17. und 18. November in Brüssel einen Brexit-Sondergipfel abhalten. Dies war beim Salzburger EU-Gipfel aus Diplomatenkreisen zu hören. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs wird es um die noch offenen und finalen Fragen rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU gehen.

In letzter Minute soll dabei entschieden werden, ob es einen Deal zum britischen Ausstieg gibt oder es Ende März 2019 zu einem harten Brexit kommt. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte in Salzburg angekündigt, dass der Brexit durchgezogen werde, egal ob es eine Einigung gibt oder nicht. Ein zweites Referendum komme für Großbritannien nicht infrage.

Live-Blog aus Salzburg

Der zweite Tag des österreichischen EU-Gipfels in Salzburg brachte zu den Hauptthemen Migration/Asyl und Brexit interessante Akzente. Zunächst scheuchte Italiens Premierminister Giuseppe Conte die Teilnehmer einigermaßen auf: Er sagte vor Journalisten, es werde über die Möglichkeit gesprochen, dass sich einzelne EU-Staaten von Migranten künftig freikaufen können sollen. Konkret gebe es Vorschläge, dass jene Staaten, die die Verteilungsquote nicht erfüllen, höhere finanzielle Beiträge leisten.

Nach Kritik ruderte er wieder etwas zurück: Höhere Zahlungen bei unerfüllten Quoten seien nur die "verbleibende Möglichkeit", doch sei es "wichtig, dass es eine umfassende Beteiligung am Umverteilungsmechanismus gibt", unterstrich Conte. "Sonst hat das keinen Sinn."

Bundeskanzler und EU-Gipfel-Chef Sebastian Kurz (ÖVP) sprach sich erneut gegen eine Diskussion um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa aus. Damit könne die Migrationsfrage nicht gelöst werden.

Die Chance, über das Thema Verteilung zu einer Lösung zu kommen, halte er für "überschaubar". Vielmehr brauche es eine vertiefte Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern, meinte der Kanzler mit Blick auf Ägypten. Der Vorschlag, mit "Ägypten und anderen" in Gespräche zu treten, sei von allen EU-Staats- und Regierungschefs unterstützt worden.

Zum Thema Brexit, also Austritt Großbritanniens aus der Union, gibt es vermehrt Stimmen, die für ein zweites Refrendum in Großbritannien eintreten. Die Mehrzahl der Staats- und Regierungschefs der Union würden sich diesen Weg wünschen, sagte der Premier von Malta, Joseph Muscat, gegenüber dem britischen Sender BBC.



Wer in Salzburg ist und welche Rolle er (sie) dort spielt:

EU-Gipfel: Die 30 Spieler in Salzburg Der Kommissionschef Ob als Premier von Luxemburg, Chef der Eurogruppe oder Kommissionspräsident: Jean-Claude Juncker, der 2019 sein Amt abgibt, gilt als alter Fuchs und gewiefter Verhandler, der die Menschenwürde nicht vergisst. APA/AFP/FREDERICK FLORIN Der Ratspräsident Sieben Jahre lang war er polnischer Ministerpräsident, bevor er 2014 nach Brüssel ging. Donald Tusk, offiziell Leiter des Salzburger Gipfels, hält sich oft zurück, spricht dann aber Dinge sehr klar an. APA/AFP/GEOFF ROBINS Der EU-Ratsvorsitzende Als EU-Ratsvorsitzender schlüpft Sebastian Kurz, der als Star unter den Politikern gilt, in die Gastgeberrolle. Kurz muss in Salzburg seine selbst gewählte Rolle als Brückenbauer besonders beweisen. APA/HERBERT NEUBAUER Viktor Orban (Ungarn) Der rechtsnationale Regierungschef ist verärgert über ein vom EU-Parlament eingeleitetes Rechtsstaatsverfahren, das Parteifreunde von der EVP mitgetragen haben. Wie wird er sich verhalten? APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Angela Merkel (Deutschland) Die Zeit ihres ganz großen Einflusses scheint vorbei, dennoch führt in der EU kein Weg an Deutschland vorbei. Merkel, immer perfekt vorbereitet, gilt als zäh und als Meisterin später Kompromisse. APA/AFP/RYAD KRAMDI Emmanuel Macron (Frankreich) Er ist ein Gegner der Nationalisten und hat den Aufstieg von Marine Le Pen gestoppt. Die Verbindung zu Merkel ist aufrecht, Macron sieht sich aber als liberale Alternative für ein erneuertes Europa. APA/AFP/BERTRAND GUAY Xavier Bettel (Luxemburg) Der liberale Jurist, der in einer eingetragenen Partnerschaft mit einem Architekten lebt, setzt die lange Tradition Luxemburgs als solider und zuverlässiger Partner der Europäischen Union fort. AP Pedro Sanchez (Spanien) Der Sozialdemokrat startete sofort nach seinem Amtsantritt im Juni Gespräche mit Katalonien und leitete eine offene Migrationspolitik ein. Bewusst holte er zahlreiche Frauen in sein Kabinett. AP Mark Rutte (Niederlande) Der Bürgerlich-Liberale wird in Brüssel hochgeschätzt, er spricht oft für jene Länder, die sich gegen die Übermacht von Deutschland und Frankreich wenden. Rutte gilt als möglicher Tusk-Nachfolger. AP Stefan Löfven (Schweden) Der Druck der Einwandererwelle 2015 war zu groß. Bei den Wahlen wurden die Rechten Dritte, der Sozialdemokrat kämpft um sein Amt. Schwedens Grenzen sind inzwischen dicht. APA/AFP/TT News Agency/HENRIK MO Theresa May (Großbritannien) Sie zittert um ihr Amt und versucht in Salzburg, das Ausstiegsszenario für die Briten so mild wie möglich zu gestalten – ob das gelingt, ist fraglich. Im März 2019 scheiden die Briten aus der EU aus. APA/AFP/HO Alexis Tsipras (Griechenland) Der EU-Rettungsschirm ist Geschichte, Griechenland kann wieder auf eigenen Beinen stehen. Tsipras, dessen Syriza einst den nationalen Rand bediente, gibt sich als Kämpfer gegen Nationalismus. AP Giuseppe Conte (Italien) Der parteilose Jurist ist neu auf dem glatten EU-Parkett. Als Kompromisskandidat von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung hängt er am Gängelband vom rechten Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini. AP Lars Rasmussen (Dänemark) Sein Land war eines der ersten, die auf einen härteren Migrationskurs gingen. Die Minderheitsregierung ist auf die rechte Dansk Folkeparti angewiesen. Rasmussen ist zum zweiten Mal im Amt. APA/AFP/dpa/RALF HIRSCHBERGER Juha Sipila (Finnland) Auch im Land des Zentrumspolitikers ist die Migrationsfrage Thema Nummer eins. Es gibt eine Rechtspartei (Wahre Finnen), die Politik des Landes war zuletzt eher restriktiv. APA/AFP/LUDOVIC MARIN Andrej Plenkovic (Kroatien) Der ehemalige Diplomat ist Chef der konservativ-nationalistischen HDZ, gilt als weltoffen und überzeugter Europäer und versucht, die nach rechts wandernde HDZ in die Mitte zu führen. APA/AFP/LUDOVIC MARIN Andrej Babis (Tschechien) Babis, ein reicher Unternehmer, kam mit seiner populistischen Protestbewegung ANO ins Amt und lehnt die Aufnahme von Flüchtlingen rigoros ab. Immer wieder gibt es Korruptionsvorwürfe. APA/AFP/TIZIANA FABI Juri Ratas (Estland) Seine linksgerichtete Zentrumspartei regiert mit Sozialdemokraten und einer bürgerlichen Liste. Sein Land sieht ebenso wie die baltischen Nachbarn die EU als Garantie gegen Russland. APA/AFP/PETRAS MALUKAS Bojko Borissow (Bulgarien) Der konservative ehemalige Polizist ist bereits zum dritten Mal Regierungschef. In seiner Koalition befindet sich eine extrem rechte Partei. Bulgarien gilt als das ärmste Land innerhalb der EU. APA/BARBARA GINDL Mateusz Morawiecki (Polen) Obgleich der Ministerpräsident als eher umgänglich gilt, ist Polen eines der Sorgenkinder der EU. Das Land nimmt keine Flüchtlinge auf und hat ein Rechtsstaatsverfahren der EU am Hals. APA/AFP/FERENC ISZA Peter Pellegrini (Slowakei) Nach dem Mord an einem Journalisten und dessen Freundin hatte sein Vorgänger Robert Fico gehen müssen, der Sozialdemokrat gilt aber immer noch als starker Mann. Pellegrini war Ficos Vize. AP Leo Varadkar (Irland) Der Sohn eines in Indien geborenen Arztes und einer Irin, der sich vor drei Jahren als homosexuell outete, sieht sein Land vor entscheidenden Weichenstellungen wegen des Brexit-Vertrages. AP Joseph Muscat (Malta) Bei Flüchtlingsbooten fährt Malta einen härteren Kurs. Der kleine Inselstaat kommt immer wieder als Steueroase oder wegen Korruptionsverdachts in die Schlagzeilen – und weist ständig alles zurück. APA/EPA/STEPHANIE LECOCQ Dalia Grybauskaite (Litauen) Sie kennt Brüssel bestens, war sie doch bereits EU-Finanzkommissarin. 2009 wurde die Trägerin des schwarzen Karate-Gürtels als erste Frau zur litauischen Staatspräsidentin gewählt. APA/EPA/ETIENNE LAURENT Antonio Costa (Portugal) Seit 2015 mit einem Minderheitskabinett unter Duldung eines Linksblocks im Amt, schaffte es der Sozialist, sein Land statt auf Spar- auf einen stabilen wirtschaftlichen Kurs zu führen. APA/EPA/MANUEL DE ALMEIDA Charles Michel (Belgien) Der Sohn des früheren EU-Kommissars Louis Michel führt sein Land reformorientiert und marktwirtschaftlich ausgerichtet. Michel ist Vorsitzender der französischsprachigen Liberalen. APA/EPA/LAURENT DUBRULE Maris Kucinskis (Lettland) Der Politiker einer kleinen Regionalpartei führt das Land in einer Koalitionsregierung. Heuer kam er in die Schlagzeilen, als er den Notenbankchef wegen Korruptionsverdachts feuerte. APA/AFP/ARIS OIKONOMOU Nikos Anastasiadis (Zypern) Die in einen griechischen und einen türkischen Teil zersplitterte Insel wird vom altgedienten Christdemokraten seit 2013 geführt. Zypern ist traditionell proeuropäisch eingestellt. APA/EPA/ETIENNE LAURENT Klaus Johannis (Rumänien) Der Staatspräsident entstammt der deutschen Minderheit in Rumänien und ist dem bürgerlichen Lager zuzurechnen. Sein Versprechen, die Korruption zu bekämpfen, muss er noch umsetzen. AP Marjan Sarec (Slowenien) Der frühere Comedian steht an der Spitze einer fragilen Regierung aus fünf Parteien. (S)arec gilt als liberal und proeuropäisch, im Land gibt es aber auch eine starke politische Strömung nach rechts. APA/AFP/JURE MAKOVEC 1/30