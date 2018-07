Anträge auf Asyl sollen nach Vorstellung des FPÖ-Chefs weder auf EU-Boden noch in möglichen künftigen Anlandeplattformen in Afrika gestellt werden.

Vize-Kanzler Strache © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Wochenende war ein internes Papier aus dem FPÖ-geführten Innenministerium aufgetaucht, dass kurz vor dem österreichischen EU-Ratsvorsitz fordert, Asyl-Anträge sollten künftig nicht mehr auf EU-Boden gestellt werden, sondern nur noch im Ausland. Bisher blieb die FPÖ eine Antwort auf die Frage schuldig, wo sie denn statt dessen gestellt werden sollten. FP-Chef Heinz-Christian Strache erklärte dazu am Montag im Ö1-Interview, auch in möglichen "Anlandezentren" in Afrika sollten keine Anträge gestellt werden dürfen, weil diese sonst zu Anziehungspunkten würden. "Das ist das Diskussionsfeld", sagte der Vize-Kanzler etwas vage. Er könne sich aber vorstellen, dass dies an den Botschaften im Ausland erfolgen könne.

Auf die Gegenfrage, wie dies in Kriegsgebieten, in denen häufig gar keine diplomatischen Vertretungen mehr vor Ort seien, umsetzbar sei, erklärte er, man müsse Wirtschaftsmigration verhindern. Was mit Kriegsflüchtlingen geschehen soll, ging aus Straches Antwort nicht hervor.

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hatte der Idee, dass künftig Asylanträge nur mehr außerhalb der EU gestellt werden könnten, zuvor eine Absage erteilt. "Wir wollen die irreguläre Migration stoppen. Aber wir werden nicht die Hilfe einstellen für jene, die Schutz brauchen", so Avramopoulos.