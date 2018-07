Asylstreit"Österreich war zu keiner Zeit eingebunden"

Dominoeffekt: Die Österreichische Regierung bereitet Maßnahmen zum "Schutz unserer Südgrenzen" vor, um österreichischerseits Flüchtlinge an der Einreise zu hindern. Kanzler Kurz berät am Nachmittag mit deutschem Innenminister.

"Das wirft eine ganze Reihe von europarechtlichen Fragen auf." Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Mittwoch verhalten skeptisch auf die von den deutschen Unionsparteien präsentierte Lösung ihres internen Asylstreits reagiert. Am Rand eines Treffens mit ihren deutschsprachigen Amtskollegen in Luxemburg war für Kneissl nur eines klar: "Wir waren hier zu keiner Zeit eingebunden."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte bereits angekündigt, sollte Deutschland seine Grenzen schließen, würde Österreich dies ebenfalls tun - eine Art "Dominoeffekt". Nun ist es soweit:

Nach der Einigung im deutschen Asylstreit und der geplanten Einrichtung von Transitzentren an der Grenze zu Österreich bereitet die österreichische Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz seiner Südgrenze vor. Dies teilten Bundeskanzler Kanzler Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Vor wenigen Tagen hatte man bereits publikumswirksam den "Ernstfall" geprobt.

Österreich erwartet eine rasche Klärung der deutschen Regierungsposition. Die Bundesregierung sei auf alle Szenarien vorbereitet. "Die Einigung von CDU und CSU deutet darauf hin, dass Deutschland nationale Maßnahmen zur Bekämpfung der Migrationsströme setzen will. Am Nachmittag werde Kurz mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer beraten, teilte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz am Rande einer Pressekonferenz mit.

"Sollte diese Einigung so zur deutschen Regierungsposition werden, sehen wir uns dazu veranlasst, Handlungen zu setzen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung abzuwenden. Die Bundesregierung ist daher darauf vorbereitet, insbesondere Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen zu ergreifen", heißt es in der Erklärung der Regierungsspitze.

"Wir erwarten uns jetzt eine rasche Klärung der deutschen Position in der Bundesregierung. Die deutschen Überlegungen beweisen einmal mehr, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Außengrenzenschutz ist und es bewahrheitet sich die österreichische Position, dass ein Europa ohne Grenzen nach innen nur mit funktionierenden Außengrenzen möglich ist", so die Bundesregierung.

Für Außenministerin Kneissl wird sich erst weisen, inwieweit der deutsche Beschluss mit Gemeinschaftsrecht vereinbar ist und welche Folgen das für das Europarecht und den Schengen-Raum haben wird.

Kneissl machte kein Hehl aus ihrer Skepsis gegenüber Einzelheiten: Die Vorstellung, "dass jemand, der nicht registriert wurde, als in Deutschland gar nicht eingereist gilt - das ist eine Fiktion, mit der ich als Juristin nicht ganz zurecht komme. Wer sich auf deutschem Staatsgebiet befindet, ist dort." Kneissl bekräftigte allerdings: "Wir wissen noch viel zu wenig. Wenn wir weitere Details von deutscher Seite bekommen, werden wir das beurteilen."