© APA/GEORG HOCHMUTH

Drei Kommentare in deutschen Zeitungen, die die Performance des österreichischen Bundeskanzlers mit kritischem Blick bewerten:

Der Umbau hat begonnen

Süddeutsche Zeitung: (28.6.2018)

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ist viel gereist in den vergangenen Wochen: nach Berlin, München, Budapest, Linz, Brüssel. Die Agenda war überall die gleiche: eine striktere Asylpolitik in der EU einfordern und Allianzen schmieden. Kurz machte damit vor dem Beginn der österreichischen Ratspräsidentschaft am 1. Juli klar, wer in der EU derzeit den Ton in der Migrationspolitik vorgibt: nämlich er.

Damit hat er innerhalb weniger Monate eine beispiellose Diskursverschiebung durchgesetzt. Im Herbst wurde noch voller Sorge nach Österreich und auf den jungen Kanzler der ÖVP geblickt, weil Kurz eine Koalition mit der rechten FPÖ einging. Jetzt hingegen gilt seine Regierung vielen Konservativen als Vorbild in der EU.

...

Umso offensiver baut die Wiener Koalition nun Österreich nach ihren Vorstellungen um. Sei es beim Thema Migration, Arbeitsrecht, Sozialhilfe oder in der Medienpolitik: Überall lassen sich Veränderungen erkennen - und vor allem die Handschrift des rechtspopulistischen Koalitionspartners.

Österreichs Kanzler Kurz ist ein PR-Künstler auf Abwegen

Handelsblatt: (29.6.2018)

Die kitschigen Bilder am 1. Juli werden im krassen Gegensatz zur politischen Wirklichkeit in Europa stehen. Denn im Kreis der noch 28 Mitgliedsländer geht es alles andere als harmonisch zu. Angesichts der gewaltigen Probleme zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zerfällt Europa immer mehr in Nationalismen. Statt eines Miteinanders gibt es im besten Fall noch ein Nebeneinander. Doch immer häufiger ist es längst ein Gegeneinander.

In dieser Krisensituation kommt der österreichischen Ratspräsidentschaft eine große strategische Bedeutung zu. Bundeskanzler Kurz wiederholt gebetsmühlenartig, dass sich sein Land als „Brückenbauer“ innerhalb Europas verstehe. Das klingt sehr schön. In Wahrheit handelt es sich aber um Illusionstheater. Denn der selbst ernannte Brückenbauer hat sich längst auf Abwege begeben.

...

Mit immer neuen radikalen Vorschlägen versucht sich Österreich als Speerspitze im Kampf gegen illegale Migranten zu inszenieren. Beispielsweise schlug Wien vor, Flüchtlingslager außerhalb der EU, beispielsweise auf dem Balkan, zu errichten.

Damit hat sich Kurz in Europa erkennbar isoliert. Deutschland und Frankreich lehnen diesen rechtlich fragwürdigen Weg ab. Und auch in Südosteuropa wehren sich Länder wie das bitterarme Albanien gegen solche Vorschläge aus Wien. Mit seinem forschen Auftritt verspielt Österreich sein in früheren Jahrzehnten entstandenes außenpolitisches Ansehen in Europa.

Insbesondere im Streit über den nächsten EU-Haushalt hat sich Kurz als nationaler Egoist profiliert. Während die großen Nettozahler Deutschland und Frankreich angesichts des EU-Austritts Großbritanniens bereit sind, bis 2027 etliche Milliarden mehr in die Brüsseler Kasse zu zahlen, lehnt der österreichische Kanzler die Mehrbelastung von einer halben Milliarde Euro für sein wohlhabendes Land ab.

...

Österreich hat ein großes wirtschaftliches Interesse an einer schnellen EU-Erweiterung auf dem Balkan. Die Alpenrepublik ist in Südosteuropa ein sehr starker Investor. Eine Aufnahme von Serbien und Montenegro liegt insbesondere der rechtspopulistischen FPÖ am Herzen. Serben mit österreichischem Pass sind schließlich eine treue Wählerklientel der früheren Haider-Partei. Die Neuaufnahme von Ländern des ehemaligen Jugoslawiens gehört daher zu den Prioritäten des österreichischen Ratsvorsitzes.

Mit diesem Verlangen wird es um Österreich zusehends einsamer. Denn die Bereitschaft anderer europäischer Staaten, allen voran Deutschland und Frankreich, sich noch mehr Probleme in Europa aufzuhalsen, sinkt.

...

Wer sich als ehrlicher Makler in der EU profilieren will, muss seine nationalen Interessen hinter die europäischen stellen. Wenn das nicht geschieht, wird die österreichische EU-Ratspräsidentschaft nichts weiter als eine professionelle PR-Show sein, die womöglich den Fremdenverkehr und die Popularität der Regierung im eigenen Land fördert, aber Europa nicht weiterbringt oder gar schadet.

Der rechte Weg



Der Spiegel Online (30.6.2018, Verweis auf den Spiegel Print)



Wann und wodurch gerät ein Land in die Schieflage? Österreich ist das liebste Urlaubsland der Deutschen, die Deutschen fühlen sich dem Land nahe - werden die Deutschen auch denselben Weg einschlagen? Österreich ist jedenfalls nicht auf dem rechten Weg, es ist auf dem Weg nach rechts. Fast alle Schlüsselressorts in der Regierung des jungen Bundeskanzlers Sebastian Kurz haben Rechtspopulisten von der FPÖ übernommen, sie beherrschen die öffentliche Debatte.

Kleiner Brauner

Der Spiegel (30.6.2018)

Österreich ist jetzt ein weiterer Testfall in Europa, wie Ungarn, wie Italien, auch wie Großbritannien. Das kleine Land, das im Kalten Krieg zwischen Ostblock und Nato-Staaten stets auf seiner Neutralität beharrte, hat kulturelle und politisch doch zweifellos zur Familie des Westens gehört, aber diese Gewissheit steht infrage. Es hat den Anschein, dass viele Österreicherinnen und Österreicher des mühseligen Aushandelns von Kompomissen derart überdrüssig geworden sind, das sie sich autoritären Vorbildern zuwenden. Dass sie nicht mehr rational streiten,sondern emotional hadern wollen.

Verhandelt wird, ob sich unser Nachbar- und liebstes Urlaubsland Stück für Stück vom demokratischen Way of Live verabschiedet. Ob seine Gesellschaft den Pluralismus noch will und ob sie die tausend Spielarten des Multikulturellen und die Prozesse der Migration trotz aller Zumutungen aushält.