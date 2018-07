Facebook

Umringt von Journalisten und vielen Selfie-Jägern spazieren Borissow, Kurz und Tusk zur Schafalm auf der Planai © APA/AFP/ALEX HALADA

Mit Maschinenpistolen bewaffnete und in schwere Schutzwesten gehüllte Polizisten vor der Talstation der Planai, Bombenhunde, die sich durch die Parkgarage schnüffeln, Taschenkontrollen vor dem Besteigen der Gondelbahn, Betonschikanen an den Einfahrtsstraßen: Zum Auftakt des EU-Vorsitzes ist Schladming im polizeilichen Ausnahmezustand.



Knapp nach neun Uhr biegt der Konvoi von Donald Tusk um die Ecke, Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßt den EU-Präsidenten überschwänglich. Der Pole bestieg um sechs Uhr früh in Brüssel den Privatflieger in Richtung Salzburg. Aus Sofia stößt der gerade noch amtierende Ratspräsident, der bulgarische Premierminister Bojko Borissow (auch via Salzburg) dazu. Oben auf der Bergstation der Planai wird das Trio von Schladminger Alphornbläsern, mehr als hundert Journalisten, Fotografen, Kameraleuten aus ganz Europa und vielleicht 500 Schaulustigen – durchaus in Tracht und der eine oder die andere mit der Europafahne auf dem Hut oder in der Hand – empfangen.



Auf dem serpentinenreichen Pfad runter zur Schafalm muss sich Kurz einem wahren Spießrutenlauf unterziehen, während Tusk und Borissow unbehelligt voranschreiten. Auch auf 1900 Meter Seehöhe wird der Kanzler von Selfiejägern belagert, die zumeist peinlich berührt um ein Foto bitten. Kurz willigt in einem Bruchteil von Sekunden ein, nimmt seinem Fan so die Verlegenheit, stellt sich in Pose und lässt zu keinem Zeitpunkt erkennen, dass ihm der Selfie-Marathon, dem er als Bundeskanzler bei öffentlichen Terminen ausgesetzt ist, auf die Nerven gehen könnte.

