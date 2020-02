Facebook

Der britische Premierminister Boris Johnson © (c) AP (Frank Augstein)

Nein, wenn Boris Johnson am Pult poltert, wird niemand diskrete Diplomatie erwarten. Schon gar nicht jetzt, da Großbritannien das alte Haus Europa endgültig verlassen hat und verloren in der Ausfahrt des Kontinents steht. Kernbotschaft seiner Rede, die er jetzt vor den EU-Handelsgeprächen vor Wirtschaftstreibenden hielt: Dieses Brüssel hat uns per sofort nicht mehr viel anzusagen. Wenn überhaupt, bestimmen wir, was wir an Standards und Vorgaben übernehmen.