Martin G. Kocher leitet das Institut für Höhere Studien in Wien und ist Professor an der Universität Wien © APA/Herbert Pfarrhofer

Der 31. Jänner 2020 wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem das erste Land in der über 60-jährigen Geschichte der EU und ihrer Vorgängerorganisationen ausgetreten ist. Wirtschaftlich ist jedoch (noch) fast nichts passiert. Alle fundamentalen Probleme der langfristigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, die man seit dem britischen Referendum nicht lösen konnte, sollen nun in einem Abkommen bis Ende 2020 geklärt werden. Das wäre dann der wirkliche Brexit.