My little Britain

Die Scots Guards der Queen © (c) AP (PETE BRISTO)

Nie ohne Salt and Vinegar

Hubert Patterer

Jim war mein Gastvater. Er wartete mit seinem kleinen Fiat auf dem großen Parkplatz, wo die österreichischen Sprachschüler aufgeregt aus dem Bus purzelten. Jim arbeitete als Bewährungshelfer in Southampton, las sonntags den „Observer“ und ist Fan der Saints, des Fußballklubs der Stadt. Samstagnachmittag, wenn die Mannschaft mit dem wieseligen Kevin Keegan aufs Feld lief, wickelte mir Jim schon zu Mittag den roten Klubschal um den Hals, packte das Holzstockerl für seinen siebenjährigen Sohn ein und dazu eine Ladung Crisps, salt and vinegar. Es war ein heiliges Ritual und blieb es auch in den Studienjahren, wo ich in den Sommermonaten in einem YMCA-Camp arbeitete. Aus den Besuchen, Tabellenchecks und Geburtstagskarten wurde eine Lebensfreundschaft.