Man kann sagen: Hier ging von Anfang an alles schief, was schiefgehen konnte. Als die Generaldirektion Wettbewerb, eine der mächtigsten Behörden der EU unter Kommissarin Margrete Vestager, einen Spitzenjob zu besetzen hatte, fiel erst nachträglich ein Detail auf: Der übliche Passus, das Bewerber aus einem der Mitgliedsländer kommen sollten, fehlte in der Ausschreibung; eine Ausnahme, die äußerst selten ist. Bald wusste man, warum.