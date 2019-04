Zyklon ''Kenneth''1,5 Millionen Euro Soforthilfe von EU für Mosambik

Facebook

Die EU hat 1,5 Millionen Euro Soforthilfe für die Opfer des Wirbelsturms "Kenneth" in Mosambik und auf den Komoren bereitgestellt. Mit den Geldern sollten die betroffenen Menschen lebensnotwendige Güter wie Nahrungsmittel und Wasser sowie Notunterkünfte erhalten, teilte der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides am Montag mit. Die Zahl der Todesopfer stieg mittlerweile auf 38, wie es am Montag hieß.

Die Vereinten Nationen gaben bekannt, Mosambik und die Komoren mit 13 Millionen Dollar (11,68 Mio. Euro) aus einem Nothilfefonds zu unterstützen. Auch diese Mittel sollen für Nahrung, Wasserversorgung und Unterkünfte verwendet werden. Die Weltbank schätzte unterdessen, dass Mosambik und die anderen von "Kenneth" getroffenen Länder mehr als zwei Milliarden Dollar (1,80 Mrd. Euro) benötigen werden, um den Wiederaufbau zu bewältigen.

Hier können Sie spenden Care; IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000

Stichwort: Nothilfe Mosambik www.care.at/spenden

Caritas Österreich; BAWAG P.S.K.

IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004

BIC:BAWAATWW

Kennwort: Nothilfe Mosambik https://www.caritas.at

Durch den Wirbelsturm "Idai" waren im März in der Region rund tausend Menschen getötet worden. Ende vergangener Woche zog dann der Zyklon "Kenneth" über Mosambik und davor auch über die Komoren. Ganze Dörfer in Mosambik wurden zerstört. Mindestens fünf Menschen kamen dort ums Leben. 23.000 Menschen sind laut Behörden ohne Unterkunft. Aufgrund der schweren Regenfälle sind viele Menschen von Überschwemmungen bedroht.

Mosambik: Die verheerenden Folgen von Zyklon "Kenneth" Mosambik kämpft mit den Folgen von Zyklon "Kenneth". Schwere Regenfälle haben nach Angaben von Helfern im Norden des Landes Überschwemmungen verursacht. Bisher seien infolge des Wirbelsturms acht Menschen in Mosambik und auf dem Inselstaat der Komoren gestorben. Tausende Häuser seien zerstört. AFP "Es regnet jetzt stark in Pemba, (in der Provinz) Cabo Delgado, und einige Teile der Stadt sind bereits überflutet", sagte der Sprecher des UN-Nothilfebüros Saviano Abreu am Sonntag über eine der betroffenen Städte in Mosambik. In einigen Vierteln stehe das Wasser schon jetzt hüfthoch. "Wir erwarten leider verheerende Überschwemmungen hier in Pemba." Retter seien im Einsatz. AFP "Kenneth" war zunächst über die Komoren hinweggezogen und in der Nacht auf Freitag dann mit Stärke vier von maximal fünf im Norden Mosambiks auf Land getroffen. Daraufhin schwächte sich der Zyklon ab. AFP Die Hilfsorganisation Care sprach dennoch von einer "verheerenden Zerstörung". Helfer befürchteten angesichts der starker Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche und warnten auch vor der Ausbreitung von Krankheiten. AFP Mehr Bilder aus dem Katastrophengebiet. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/19