Aus für Einweg-Plastik?EU-Parlament stimmt über neue Plastikregeln ab

Das Aus für Einweg-Plastik könnte kommen © APA/Sebastian Kahnert

Zum Schutz der Weltmeere vor Plastikmüll will die EU Wattestäbchen, Strohhalme und andere Wegwerf-Produkte aus Kunststoff verbieten. Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (ab etwa 12.00 Uhr) über diesen und andere Vorschläge ab. Ziel ist eine gemeinsame Position der Abgeordneten für die anstehenden Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten.

Die EU-Kommission hatte im Mai einen Vorschlag zur Eindämmung von Plastikmüll vorgelegt. Die geplante Verbotsliste der Brüsseler Behörde könnte nach dem Willen des EU-Parlaments noch länger werden. Der Umweltausschuss hatte sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, auch leichte Plastiksackerln und bestimmte aufgeschäumte Kunststoffe zu verbannen, wie man sie zum Beispiel von den weißen Boxen für Essen zum Mitnehmen kennt.

Forderungen zum EU-Haushalt

Außerdem will das Europaparlament am Mittwoch seine Forderungen zum EU-Haushalt für das kommenden Jahr verabschieden. Am Vormittag steht eine Debatte mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk auf dem Programm. Dabei dürfte es unter anderem um den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über den Ende März geplanten Austritt des Landes aus der EU gehen.