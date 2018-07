Der Grazer Diözesanbischof prangerte am Sonntag aktuelle Entwicklungen im EU-Asylwesen an. Tote Menschen im Mittelmeer würden beinahe unwidersprochen hingenommen werden, so Krautwaschl.

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl © APA/ERWIN SCHERIAU

Der Bischof der Diözese Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl, hat sich am Sonntag mit deutlichen Worten zur Entwicklung des EU-Asylwesens zu Wort gemeldet. Er frage sich "wo denn das oft herbeigeredete christliche Abendland geblieben ist", berichtete Kathpress von zwei Gottesdiensten in den Grenzorten Sveti Duh na ostrem vrhu (Heiliger Geist am Osterberg) an der österreichisch-slowenischen Grenze.