Zum dritten Mal rückt Österreich an die Spitze der Europäischen Union. Wie der Ratsvorsitz in Zeiten der Krise an Bedeutung gewinnt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Europaminister Blümel, Kanzler Kurz, Vize Strache, Außenministerin Kneissl © APA/ROLAND SCHLAGER

Als wäre es eine Prophezeiung gewesen, die sich nun selbst erfüllt: „Ein Europa, das schützt“ lautet das Motto der österreichischen Ratspräsidentschaft, die an diesem Wochenende beginnt. Europa soll Schutz bieten und braucht nun selbst Schutz. Innen wie außen kommen Bruchlinien wie nie zuvor zum Vorschein; der Handelskrieg mit den USA und damit einhergehend der Beinahe-Verlust des wichtigsten (strategischen) Partners, die gestörten Beziehungen zu Russland, die Begegnung mit dem immer schneller wachsenden China, die Konflikte im Nahen Osten - und dazu die Regierungs- und damit Orientierungswechsel in Mitgliedsländern, der Siegeszug des rechten Lagers selbst in so großen Ländern wie Italien, der lange und schmerzhafte Abschied Großbritanniens, die innerdeutsche Krise mit einem möglichen Abgang von Angela Merkel, der Schockwellen über ganz Europa senden würde. Das ist die Zeit, in der Österreich den Ratsvorsitz übernimmt.