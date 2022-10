Die Bundespräsidentenwahl 2022 ist entschieden, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wird laut den Hochrechnungen schon im ersten Wahlgang bestätigt. 955.578 Menschen in der Steiermark sind wahlberechtigt, 154.295 davon haben sich eine Wahlkarte ausstellen lassen. Mittlerweile sind in fast allen Gemeinden jene Stimmen, die heute an den Urnen abgegeben wurden, ausgezählt. Nur Graz fehlt noch im Gesamtergebnis.

In vier steirischen Gemeinden liegt nicht Amtsinhaber Alexander Van der Bellen vorne, sondern sein Konkurrent Walter Rosenkranz: Oberhaag, Leutschach, Sinabelkirchen und Unterlamm.

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundespräsidentenwah 2016 lag in der Steiermark zwischen 69 Prozent (erster Wahlgang) und 73 Prozent (Wiederholung der Stichwahl). Alexander Van der Bellen erreichte im entscheidenden Wahlgang 47,3 Prozent der weiß-grünen Stimmen, Norbert Hofer hatte mit 52,7 Prozent die Nase vorne. Bundesweit sah das Ergebnis freilich anders aus.

So wählten die steirischen Gemeinden

Steirischer Kandidat

Unter den sieben Kandidaten im Rennen um die Hofburg ist diesmal mit Gerald Grosz auch ein Steirer. Der 45-Jährige ist in Deutschlandsberg aufgewachsen und lebt in Graz sowie in der Südsteiermark. Zusammen mit seinem Ehemann Thomas gab Grosz kurz vor Mittag seine Stimme in seinem Wahllokal in den Räumlichkeiten der Grazer Burg ab. Das Wahlziel des Steirers: In die Stichwahl kommen.

Gerald Grosz und Ehemann Thomas nach der Stimmabgabe © APA/ERWIN SCHERIAU

Für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen gestimmt hat höchstwahrscheinlich Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Zumindest hatte er es im Sommerinterview mit der Kleinen Zeitung so angekündigt. Drexler schritt in seinem Heimatort Passail im Bezirk Weiz zur Stimmabgabe.

Christopher Drexler wählte in Passail © Facebook/Christopher Drexler

Bis zuletzt hatte sich der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek für den Kandidaten seiner Partei, Walter Rosenkranz, ins Zeug geworfen. Am Sonntag gab Kunasek in der Volksschule Eisteich in Graz-St. Peter seine Stimme ab.