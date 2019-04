Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Zeitumstellung und der Schwenk in der Regierung

Facebook

1. April, 12.00 Uhr - Meinungsschwenk

Das beschlossene Ende der Zeitumstellung ist ein gutes Thema für den 1. April. Nicht nur - wir haben es an dieser Stelle schon früh unterstellt und bleiben dabei -, weil die ganze Geschichte ein Populismus-Lehrstück ist, mit dessen Hilfe uns Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eindringlich zeigt, wie eine Minderheit ein kleines Problem zu einem vermeintlich großen macht und letzten Endes die Staaten, die so gerne alles selber entscheiden möchten, ja doch um eine Einigung mit den anderen nicht herumkommen. Es passt auch zum Tag, weil die österreichische Bundesregierung in ihre Entscheidungsabläufe tief blicken lässt.

Das Thema, unter österreichischem Ratsvorsitz auf Schiene gebracht, geht in Österreich zwei Minister etwas an. FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer (für die Abschaffung an sich) und ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die sich nun mit den anderen Staaten darauf einigen muss, ob es bei uns ab 2021 dauerhaft Normalzeit (Winterzeit) oder Sommerzeit gibt. Von Anfang an hatte sich Schramböck für die dauerhafte Sommerzeit ausgesprochen, was seit letztem Sommer auch unwidersprochen als offizielle Regierungsmeinung galt. Hofer hatte in den Monaten danach allerdings auf Gespräche mit den Nachbarländern verwiesen. Da waren aber die tatsächlichen Auswirkungen, die nun zu schwierigen Diskussionen innerhalb der Mitgliedsstaaten führen, offensichtlich noch nicht überlegt worden. Im Interview mit oe24.TV erklärte Hofer nun, ihm sei doch die dauerhafte Winterzeit lieber. Mit entwaffnender Argumentation, was etwa die Anbindung an den großen Nachbarn betrifft: "Wenn sich Deutschland für die Sommerzeit entscheiden würde, wäre es nicht klug, wenn sich Österreich für die Normalzeit entscheidet. Es ist schon wichtig, dass wir in einem Block mit den Nachbarstaaten sind."