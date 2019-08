Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Wie man Europa stärker machen kann

Facebook

23. August, 18.00 Uhr - Die Zukunft

Zwei Monate ist EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker noch im Amt und es geht ihm wieder besser: Wie berichtet, musste er seinen Österreich-Urlaub wegen einer Gallenblasenoperation vorzeitig abbrechen. Jetzt ist er daheim in Luxemburg und auf dem Weg der Genesung. Nächste Woche will er die Arbeit wieder aufnehmen, beim G-7-Gipfel in Biarritz lässt er sich von Ratspräsident Donald Tusk (und Spitzenbeamten der Kommission) vertreten.

Die Kommission hatte heute wieder was zu dementieren, es gelang nur bedingt. Gestern hat die für gewöhnlich sehr gut informierte Nachrichtenplattform Politico ein umfassendes Dokument veröffentlicht, das die Zukunft der EU-Behörde umreißen soll. Dabei geht es unter anderem um ein stärkeres, defensives Europa, das sich so als ernstzunehmender Kontrahent zu den großen Blöcken, aber auch Mega-Konzernen positionieren will. Unter anderem durch einen 100 Milliarden Euro starken "Zukunftsfonds", der es mit Apple oder Alibaba aufnehmen soll - weil es in Europa einfach nichts in dieser Größe gibt.