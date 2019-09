Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Wie die Österreicher-Wahlparty in Brüssel lief

Facebook

29. September, 18.45 Uhr - Wahlparty

Mannerschnitten, Würstel, Bier und Orangensaft: In der ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel wird der Wahlsonntag in Partylaune begangen. Zahlreiche Österreicher aus der "Brussels bubble" haben sich eingefunden und verfolgen die Berichte auf großen Schirmen. Es herrscht gute Stimmung, der Countdown im ORF bis zur Bekanntgabe der Hochrechnungen um 17 Uhr lässt viele an die Silvesternacht denken. Bloß die Pummerin fehlt.

Brüssel schaut nach Österreich: Wahlparty in der Ständigen Vertretung Foto © Andreas Lieb

Als dann die Daten vorliegen geht erst ein Raunen durch den Saal (ÖVP) und dann ein Aufschrei (FPÖ) - mit der türkisen Erfolg hat man in Brüssel durchaus gerechnet, mit einem solchen Absturz für die FPÖ nicht. Der wichtigen Informationsplattform Politico ist das auch eine Eilmeldung wert. Viel Stoff für Diskussionen.

Im Mittelpunkt: Live-Übertragung aus Wien Foto © Andreas Lieb

Beträchtliches Interesse am österreichischen Wahlsonntag Foto © Andreas Lieb

Die Distanz zwischen Brüssel und Wien bewirkt auch einen distanzierten Blick auf die Ereignisse; fast alle Anwesenden haben direkt oder indirekt mit dem jeweiligen Regierungsteam zu tun, es ist eine professionelle Zusammenarbeit ungeachtet persönlicher Vorlieben und Abneigungen. Im internationalen Blickfeld war es allerdings nicht immer einfach, die Rolle der FPÖ in Österreich und damit die Position des Landes selbst zu erklären, obgleich rechte Parteien auch in anderen Ländern erfolgreich sind. Die Regierungsbeteiligung der FPÖ war auch zur Zeit der Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2018 oft ein Thema. Tenor des Abends: damit muss man sich in der nächsten Zeit wohl nicht mehr wirklich beschäftigen.