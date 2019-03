Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Wie das Interesse an Brüssel plötzlich zunimmt

Facebook

21. März, 16.15 Uhr - Andrang

Brexit, Rechtsruck, EU-Wahlen, Klimawandel - was auch immer es ist, derzeit schaut in Brüssel vieles danach aus, dass das öffentliche Interesse an EU-Themen deutlich ansteigt. Festzustellen unter anderem am überbordenden Medieninteresse in den Pressesälen. Wie gestern zum Beispiel bei der EVP-Vorstandssitzung, bei der es um den weiteren Umgang mit Victor Orbans Fidesz ging; erst musste das Treffen selbst in einen größeren Saal verlegt werden, dann war das Gedränge der Kamerateams und Journalisten so groß, dass die Teilnehmer am Treffen kaum vorbeikamen, und auch bei der abschließenden Pressekonferenz quoll der Pressesaal im EU-Parlament über.