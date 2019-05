Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Wie das EU-Parlament für die große Wahl-Show aufrüstet

Facebook

23. Mai, 17.00 Uhr - Countdown läuft

In Großbritannien und den Niederlanden wird heute schon gewählt. Auf das Ergebnis muss man freilich genau so lange warten, wie auf alle anderen: Offiziell gibt es die Daten erst am Sonntag um 23 Uhr. Das EU-Parlament will aber am Sonntag um 18 Uhr zumindest eine erste Schätzung aus sieben EU-Ländern präsentieren - darunter auch Österreich. Eine erste EU-weite Schätzung ist für 20.15 Uhr geplant. Grund für die späte Bekanntgabe ist Italien, das seine Wahllokale bis 23 Uhr offen lässt. Um Anfechtungen zu vermeiden, will man sich auf keine juristischen Abenteuer einlassen; man erinnere sich nur an die österreichische Bundespräsidentenwahl.