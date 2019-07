Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Warum die Grünen vier Kommissare wollen

Facebook

17. Juli, 19.00 Uhr - Inhalte

Die Grünen spielen eine wichtige Rolle, gestärkt durch das gute Ergebnis bei den EU-Wahlen und die allgemeine Klimadebatte - auch dank Greta Thunberg. Jetzt geht es darum, einen Platz im Gefüge von Parlament, Kommission und Rat zu finden.

Die Unterstützung für Ursula von der Leyen haben sie verweigert. Mit folgendem Argument: "Frau von der Leyen hat gehofft, mit grünen Überschriften die grünen Stimmen zu bekommen", sagte der EU-Parlamentarier Sven Giegold. Es müsse aber um Inhalte gehen, nicht um Überschriften. Dabei war schon die Rede davon, dass es bald wieder einen grünen Kommissar geben könnte.

Ko-Fraktionschef Philippe Lamberts ging am Mittwoch in Straßburg gleich noch weiter. Das Stimmgewicht der Grünen entspreche "vier Kommissaren" in von der Leyens 28-köpfiger Kommission. "Wenn sie uns wollen, müssen sie bezahlen." Auch Lamberts betonte, es gehe den Grünen "an erster Stelle um das Programm". Damit verbunden seien aber "Positionen mit Verantwortung" in der EU-Exekutive. Er sei "verärgert" über Staats- und Regierungschefs wie Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, sagte der Belgier. "Die sagen uns, ein Kommissar reicht".