Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Warum die Agrarminister über das Urheberrecht entscheiden

14. April, 22.30 Uhr - Luxemburg

Am Montagvormittag gibt es in Luxemburg eine interessantes Phänomen aus der komplizierten Welt der Entscheidungsabläufe in der Europäischen Union zu beobachten. Es treffen sich dort nämlich die Landwirtschaftsminister der Mitgliedsländer zum "AgriFish"-Rat, also jenem Gremium, das sich mit Landwirtschaft und Fischerei in der EU beschäftigt. Unter anderem geht es dabei um die Reform der europäischen Agrarpolitik nach 2020 oder um eine klimaneutrale Landwirtschaft.

Einer der ersten Punkte am Montag, angesetzt für 10 Uhr, ist aber die Abstimmung über das umstrittene Urheberrechtspaket.

Falls sich jetzt jemand fragt, was Landwirtschaftsminister mit Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht zu tun haben: an sich natürlich nichts. Aber die zehn Ratsformationen, die sich regelmäßig treffen und die im Wesentlichen den Ressorts der einzelnen Regierungen entsprechen (also etwa zu den Themen Finanzen, Verkehr, Umwelt...) gelten rechtlich als ein einziges Gremium. Wenn die Zeit drängt oder es den Umständen abverlangt wird, kann jede dieser Formationen einen Gesetzgebungsakt des Rates verabschieden, auch wenn dieser in die Zuständigkeit einer anderen Formation fällt.