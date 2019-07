Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Tag der Entscheidung: Von der Leyen im Europa-Parlament

Facebook

16. Juli, 10.30 Uhr - Die Debatte

Was kann man sagen? Ursula von der Leyen hat eine engagierte, geradezu flammende Rede gehalten, sie bekam viel Applaus und von einem Gutteil der Anwesenden standing ovations. Sie holte weit aus - vielleicht einmal mehr zu weit, es schien wieder, als wollte sie allen alles versprechen. Hauptpunkte waren der Klimawandel, soziale Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit, wobei sie sich viel vorgenommen hat, aber man muss bedenken, dass sie ja auch als Kommissionspräsidentin nicht einfach alles im Alleingang entscheiden kann. Etwa ihren neuerlich vorgebrachten Vorschlag, den Brexit noch einmal zu verschieben, wenn es gute Gründe gibt - das liegt schon gar nicht an ihr, Brexit-Tag ist der 31. Oktober und wenn sie gewählt wird tritt sie ihr Amt erst am Tag danach an.