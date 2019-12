Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Stefan Zweig, ein Licht und heftige Debatten

Facebook

18. Dezember, 13.00 Uhr - Das Finale

Letzte Sitzung des EU-Parlaments in Straßburg, in diesem Jahr halt. Man merkt, jetzt biegt auch in der EU das Jahr in die Zielkurve. Viel hat sich getan in den letzten Tagen (auch in Brüssel noch) und viel steht noch auf der Tagesordnung. Man könnte, so eine Erkenntnis, aus jedem einzelnen Tag aus den Aktivitäten der Institutionen ein Buch zustandebringen, kein dünnes.

Keine Angst: Dafür ist auch hier der Platz (und die Kapazität des Autors) nicht ausreichend. Aber dafür gibt es hier noch eine kurze Zusammenfassung einiger bemerkenswerter Ereignisse.

Stefan Zweig: In den EU-Institutionen ist es üblich, Gebäuden und Konferenzsälen Namen zu geben; um Respekt zu erweisen, natürlich aber auch, um deren Auffinden leichter zu machen. Das Europäische Parlament hat nun sein "Atrium Gebäude" in Brüssel in einer feierlichen Zeremonie nach Stefan Zweig benannt. "Durch seine Worte macht uns Zweig deutlich, dass wir in den Tiefen unserer Seele Europäer sind, fast aus Berufung", würdigte Parlamentspräsident David Sassoli den österreichischen Schriftsteller.