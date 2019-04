Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Punkt sieben nach der langen Brexit-Nacht

Facebook

11. April, 17.00 Uhr - Schlussfolgerung

Es war eine lange Nacht. Und es war ein wenig die Luft draußen aus allem. Vor drei Wochen, beim regulären Frühjahrsgipfel der EU, hatte noch ein riesiger Ansturm geherrscht, hektisches Treiben über eineinhalb Tage. Man schrieb den 21. und 22. März, eine Woche, bevor es zum No-Deal-SuperGAU hätte kommen können. Dann die Verschiebung und jetzt wieder eine Verschiebung und wer weiß ob es die letzte war. Diesmal, in der Nacht auf heute, schien das Interesse geringer, die Stimmung weniger aufgeheizt. Man wusste, es würde keine Katastrophe geben.

Viele Kameras beim Gipfel. Aber die Aufregung hielt sich in Grenzen. Foto © Andreas Lieb

Großbritannien soll also nun doch bei der EU-Wahl mitmachen und sich bei all den wichtigen Entscheidungen im Anschluss daran nobel zurückhalten. Das ist nichts, was man frei gewählten Abgeordneten anschaffen kann. Die EU-27 versuchen es, indem sie einen entsprechenden Passus in die Abschlusserklärung aufgenommen haben - Punkt sieben. Gefragt danach, versucht Ratspräsident Donald Tusk gegen zwei Uhr früh eine Erklärung: "Wir erwarten ernsthafte und aufrechte Zusammenarbeit. Wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht, wenn es um loyales Verhalten geht. Das Vereinigte Königreich ist nach wie vor Mitglied der EU, mit allen Rechten und Pflichten. Uns ging es um eine politische Erklärung, dass das UK nicht Entscheidungen blockiert oder destruktive Tricks als politisches Element anwendet." Kommissionschef Jean-Claude Juncker ergänzt: "Das ist ein Verweis auf unseren Vertragsgrundsatz, darauf baut unser Zusammenleben auf. Auch wenn es in UK Stimmen gibt, die alles blockieren wollen, sollten wir das de-dramatisieren." Immerhin, so Juncker, können alle wichtigen Entscheidungen des nächsten Halbjahres mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden: "Die Möglichkeiten der Briten sind begrenzt".