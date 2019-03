Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Plastik, Abgase und wie immer: Brexit

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

27. März, 14.45 Uhr - Angespannt

Der Reigen der Abstimmungen geht weiter. Bloß ein Akt, in dem es um die Arbeitsbedingungen der Fernfahrer geht, ist wegen rund 1400 Abänderungsanträgen verschoben worden, dafür wird heute noch über das Einwegplastik und über die CO2-Grenzwerte für Pkw abgestimmt - in beiden Fällen eine "gmahte Wiesn", denn hier hier wurde im Vorfeld schon viel diskutiert und im Grunde ist man sich einig. Außerdem wird heute noch über die Parlamentsposition zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Kohäsionsfonds abgestimmt. Mit fast 200 Milliarden Euro in der derzeitigen Förderperiode ist der EFRE mit Abstand der größte der Struktur- und Investitionsfonds der EU.