Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Personaldebatte: Nach dem Gipfel, vor dem Gipfel

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

29. Mai, 16.30 Uhr - Kurzer Gipfel

Kurzer Rückblick auf einen kurzen Gipfel. Im Grunde trafen sich am Dienstag 28 Staats- und Regierungschefs zu einem Abendessen in Brüssel. Einziger Punkt der Tagesordnung: Personelles. Wie ausführlich berichtet, stehen nach der EU-Wahl wichtige Postenbesetzungen an. Die Chefsessel von Kommission, Parlament und Rat sind zu vergeben, als Draufgabe jener des Außenbeauftragten und jener des EZB-Chefs.