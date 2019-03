Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Neueste EU-Prognose: Zugewinn für ÖVP, SPÖ und FPÖ

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

29. März, 11.30 Uhr - Überraschung

Gerade eben hat das EU-Parlament die allerneueste Prognose zur EU-Wahl veröffentlicht. Diese Information kommt derzeit alle zwei Wochen und ist eine Zusammenfassung von einer Reihe derartiger Erhebungen in allen EU-Ländern (keine davon allerdings vom Parlament selbst in Auftrag gegeben), ausgewertet von "Kantar Public". Natürlich ist das noch relativ fern der Realität (die Wahl ist vom 23. bis 26. Mai), aber doch ein interessanter Anhaltspunkt - mit einem Überraschungsmoment. Demnach würden in Österreich die drei größeren Parteien jeweils ein Mandat dazugewinnen - ÖVP und SPÖ hätten dann statt wie bisher fünf jeweils sechs Abgeordnete im Parlament, die FPÖ käme auf fünf statt bisher vier. Die Grünen würden laut dieser Auswertung von drei Mandaten auf eines schrumpfen, die Neos bleiben bei einem Mandat (bei der Auswertung davor lagen sie noch bei zwei Mandaten). Kommt es tatsächlich zum Brexit (wer weiß das schon...) schrumpft ja die Gesamtzahl der Abgeordneten von 751 auf 705, durch das neue Berechnungsmodell würde Österreich jedoch 19 statt wie bisher 18 Volksvertreter entsenden können.