Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Lissabon und die Büchse der Pandora

5. Mai, 20.00 Uhr - Zündstoff

Falls es jemandem hilft, psychologisch gesehen: In Brüssel war das Wetter in den letzten Tagen mindestens ebenso grausig wie zuletzt in Österreich (allerdings hat es nirgendwo geschneit, immerhin). Während sich Kommission und Rat noch durchaus im aktiven Arbeitsmodus befinden (in wenigen Tagen findet ja wieder ein EU-Gipfel statt, diesmal im Vorsitzland Rumänien), ist es im Parlament ruhig geworden. Die Abgeordneten sind alle in ihren Heimatländern auf Wahlkampf (oder hier beim Räumen ihrer Unterkünfte, weil sie in der kommenden Periode nicht mehr dabei sind) und Hochbetrieb herrscht hauptsächlich dort, wo man unmittelbar mit der Abwicklung der Wahlen zu tun hat.

Und so blieb auch der elementare Vorstoß von Bundeskanzler Sebastian Kurz und ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas nach Erneuerung des Lissabon-Vertrages (in einem Interview mit der Kleinen Zeitung, der "Presse" und den anderen Bundesländerzeitungen) vorerst ohne großes Echo aus Brüssel. Einer der Beweggründe für den Vorschlag ist ja das Problem mit der Einstimmigkeit, die vieles blockiert und immer wieder als Grund dafür erkannt wird, dass in wichtigen Punkten (etwa Digitalsteuer) nichts weitergeht. Der Wunsch, die Einstimmigkeit zumindest in einigen Bereichen wegzubringen, wird auch von anderen Fraktionen immer wieder genannt und ist legitim.