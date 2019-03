Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Liebe Briten! Sagt endlich, was ihr wollt!

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

13. März, 14.30 Uhr - Die Reaktionen

Zum Schluss der Brexit-Debatte hat Kommissions-Vizepräsident und S+D-Spitzenkandidat Frans Timmermans noch eine recht emotionale Bewertung der verfahrenen Lage vorgenommen. Auch er wendet sich direkt an Nigel Farage: "Ohne Abkommen gehen 9,3 Prozent Wirtschaftsleistung verloren. Was bringt das, wenn Sie weiterträumen? Sie sprechen von der Wiedererlangung der Freiheit, das sei wichtiger - dann haben Sie den Mut und fahren nach Irland und sagen dort, meine Freiheit ist wichtiger und mein Luftschloss. Oder fahren Sie nach Sunderland zu Nissan." (Anm.: Nissan hat gestern bekanntgegeben, im dortigen Werk die Infinity-Produktion zu stoppen sowie den geplanten Bau des X-Trail zu verlagern. Nissan beschäftigt in Sunderland rund 7000 Mitarbeiter).