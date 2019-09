Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Kommissare und ihre Dossiers: Nachjustieren wird nötig sein

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

13. September, 15.45 Uhr - Terminplan steht

So, jetzt ist dann das EU-Parlament am Zug. Es ist eine jeder Phasen im komplexen EU-Gefüge, in denen das einzige multinationale Parlament auf dem Planeten eine besonders starke Position hat. Das Parlament kann die neue, von Ursula von der Leyen gebildete Kommission, schlicht durchfallen lassen.

In der Praxis ist es so, dass sich jeder der Kandidaten einem Hearing stellen muss. Das ist zwar vertraglich nicht fixiert, gilt aber als sinnvolles Werkzeug. Bei den Hearings wird es für einzelne Kandidaten eng - schaffen sie es nicht, das Parlament zu überzeugen, kann die designierte Präsidenten zusammen mit dem Heimatland des/der Betroffenen Ersatzkandidaten organisieren, um letzten Endes das Gesamtwerk nicht zu gefährden.

Wir haben bereits über die Personen berichtet, die sich jetzt schon darauf einstellen sollten, doch nicht ins Kommissionsgebäude einzuziehen: