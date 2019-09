Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Johannes Hahn: Budgetkommissar - oder doch Migration?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

6. September, 16.00 Uhr - Alles anders

Die lustige Kandidatenmischmaschine dreht sich weiter. Inzwischen haben die APA-Kollegen eine neue Liste mit der möglichen Verteilung der Kommissarsposten aufgetrieben, der zufolge das Budgetressort nicht an Johannes Hahn gehen soll, sondern an den Belgier Didier Reynders, derzeit Außenminister. Hahn würde demnach doch, wie schon früh vermutet, das Thema Migration bekommen.

Die endgültige Liste der Nominierten soll am Montag veröffentlicht werden, am Dienstag liefert die künftige Kommissionschefin Ursula von der Leyen dann die Ressortaufteilung nach. Wirklich spannend wird es in der ersten Oktoberwoche: dann werden die vorgeschlagenen Kommissarinnen und Kommissare im EU-Parlament "gegrillt".

5. September, 15.00 Uhr - Wer wird was?

Kommende Woche, am 10. September, will Ursula von der Leyen ihr neues Spitzenteam vorstellen, bis dahin gibt es nur Rauchschwaden aus der Gerüchteküche. Und so ist eine der am häufigsten gestellten Fragen bei jedem offiziellen Anlass: "Weiß man schon, was... wird?"