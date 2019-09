Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Johannes Hahn könnte neuer Budgetkommissar werden

Facebook

5. September, 15.00 Uhr - Wer wird was?

Kommende Woche, am 10. September, will Ursula von der Leyen ihr neues Spitzenteam vorstellen, bis dahin gibt es nur Rauchschwaden aus der Gerüchteküche. Und so ist eine der am häufigsten gestellen Fragen bei jedem offiziellen Anlass: "Weiß man schon, was... wird?"

In Österreicherkreisen geht es natürlich vor allem um Johannes Hahn, der schon zwei Perioden erfolgreich im Amt war (erst Regionalpolitik, zuletzt Erweiterung) und nun ein drittes Mal nominiert ist. In der Kommission haben sich die Hinweise darauf verdichtet, dass er vom deutschen Günther Oettinger das wichtige Budgetressort erbt. Berichtet hat das inzwischen auch das ungarische Nachrichtenportal 444.hu. Die Ungarn sind offensichtlich deshalb darauf gestoßen, weil sie selber Interesse an Hahns bisherigen Erweiterungsressort gezeigt haben, die APA berichtet nun davon, dass sie stattdessen das Katastrophenschutzressort bekommen.