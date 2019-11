Live-Blog unseres EU-Korrespondenten "Hawala", die türkische Multi-Millionenschleuse

Facebook

22. November, 21.00 Uhr - Razzia

Warum auch immer, eine Meldung ist in den letzten Tagen ein wenig untergegangen: Polizei und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen haben illegale Geldströme aufgedeckt, mehrere Dutzend Verdächtige ausgemacht und Vermögenswerte in Höhe von satten 212 Millionen Euro sichergestellt - vermutlich illegales Geld. In diesem und einem zweiten Ermittlungskomplex geht es um den Verdacht, dass kriminelle Vereinigungen ein organisiertes und gewerbsmäßiges Geldwäsche- und "Hawala-Banking"-System betrieben haben. Tagesumsatz: 700.000 bis eine Million Euro.