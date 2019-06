Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Grüne und Piraten: Die wundersame Sitzvermehrung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

9. Juni, 19.00 Uhr - Piraten-Zuwachs

Ein Nachmittag in Pairi Daiza. Einzigartige Mischung aus Welt-Themenpark und Zoo, in fünf Stunden durch alle Kontinente dieser Welt, kaum eine Stunde von Brüssel entfernt. Viele andere sind am Pfingstsonntag auch auf diese Idee gekommen (man trifft sogar Kollegen), aber dennoch kaum Wartezeiten und alle Labestationen in Betrieb - nicht einmal geregnet hat es, fast ein Wunder in Belgien.