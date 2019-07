Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Grüne kandidiert, Kandidaten zwischen den Stühlen

Facebook

1. Juli, 22.15 Uhr - Ska Keller kandidiert

Eine ganz aktuelle Meldung vorweg: Soeben haben die Grünen bekanntgegeben, dass Fraktionschefin Ska Keller offiziell für den Posten des Parlamentspräsidenten kandidiert.

1. Juli, 21.30 Uhr - Zitterpartie

Der EU-Gipfel zu den Postenbesetzungen geht also am Dienstag weiter. Die 28 Staats- und Regierungschefs haben also ordentlich ihre Terminkalender über den Haufen geworfen (wir Journalisten auch - eigentlich beginnt ja zur selben Zeit die konstituierende Sitzung des EU-Parlaments in Straßburg), aber das gehört zum Geschäft. Die Kandidaten - ausgewiesene und solche, deren Namen aus diversen Zauberhüten gezogen werden und ebenso zauberhaft wieder verschwinden - können einem da auch leid tun, müssen aber nicht. Sie sind Politiker und haben es sich selbst ausgesucht, so ist das nun mal.