Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Griechenland: EU-Sorgenkind mit Urlaubsland-Bonus

21. August, 12.45 Uhr - Zurück aus dem Urlaub

Die heißen Tage unter griechischer Sonne sind vorbei; erstaunlicher Weise ist es auch in Brüssel sehr sommerlich, nicht weit weg von 30 Grad. Das hilft beim Arbeits-Neubeginn nur bedingt.

Griechenland also heuer, immer noch eine der beliebtesten Feriendestinationen der Österreicher. Die Flieger sind voll, allerdings waren die Strände und Tavernen in früheren Jahren noch stärker frequentiert. Yannis, unser Hausherr, meint, dass der Rückgang im Tourismus dieses Jahr bis zu 20 Prozent ausmachen könnte. Er schiebt es auf die Türkei, die nach einem Durchhänger in den letzten Jahren nun wieder in der Gunst der Feriengäste gestiegen ist - die Sonne scheint dort genauso warm und es ist billiger. Urlaubsbucher folgen ihren eigenen Überzeugungen.