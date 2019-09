Live-Blog unseres EU-Korrespondenten FPÖ auf Gegenkurs und wer wen im Regen stehen ließ

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

17. September, 18.00 Uhr - Luxemburg-Eklat

Straßburg, erste Sitzung des EU-Parlaments nach der Sommerpause. Am Vormittag ist Christine Lagarde freundlich durchgewunken worden, das Parlament hat sich in einer Abstimmung für sie ausgesprochen. Ein Vorgang, der nicht rechtsverbindlich ist, aber als Stimmungsbarometer gilt.

Fast alle österreichischen Parteien im EU-Parlament unterstützen die Bestellung der Französin. Aber eben nur fast, die FPÖ ist auf Gegenkurs. Abgeordneter Roman Haider sagte, der amtierende EZB-Chef Mario Draghi habe Pleiteregierungen und Spekulanten mit billigstem Geld versorgt, die Immobilienpreise in Europa auf ein Rekordhoch getrieben und Billionen von Euro nach Gutdünken in Europa umverteilt. Bezahlt hätten dies in erster Linie die Sparer in der Eurozone. "Dass Frau Lagarde diese Politik fortsetzen möchte, kann man nur als gefährliche Drohung auffassen."

Themenwechsel. Worüber in Straßburg geredet wird: Über das spektakuläre Ende des Besuchs von Boris Johnson bei Jean-Claude Juncker in Luxemburg am Montag. Wir haben darüber berichtet: Johnson hatte wieder einmal keine neuen Vorschläge dabei, das Essen endete ohne Ergebnis. Dann kam es zum Eklat, der heute auch die britische Presse auf den Titelseiten beschäftigt.