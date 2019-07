Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Erster Wahlgang im EU-Parlament: Knapp vorbei...

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

3. Juli, 11.18 Uhr - Erster Wahlgang

Der erste Wahlgang im EU-Parlament in Straßburg ist abgeschlossen, mit interessantem Ergebnis. 735 Stimmen wurden abgegeben, 662 davon gültig. Für die Mehrheit bedurfte es also 332 Stimmen - und Favorit Sassoli kam auf 325 - knapp vorbei also... Für den Rechtskonservativen Zahradil stimmten 162, deutlich mehr als für die Grüne Keller (133). Rego bekam 42 Stimmen.

Kurz vor 12 Uhr kommt es nun zum nächsten Urnengang. Zur Erinnerung das Procedere: In drei Abstimmungen kann der Präsident werden, der die absolute Mehrheit erhält. Geht sich das nicht aus, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Stimmenstärksten. Es läuft also tatsächlich auf Sassoli hinaus...